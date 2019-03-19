Son Dakika Haberleri: Bolu'da Otomobil Kundaklama İddiası

Bolu'da Otomobil Kundaklama İddiası

1 saat önce

BOLU'da, park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da Otomobil Kundaklama İddiası, System.String[]
BOLU'da, park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aracın sahibi Hasan Yılmaz, otomobilinin 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildiğini iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Sümer Mahallesi Döner Sokak'ta meydana geldi. Hasan Yılmaz evinin önünde park halinde bulunan 14 BG 736 plakalı otomobilinin yandığını görerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Polise ifade veren Hasan Yılmaz, 2 kişinin otomobille geldiklerini, benzin dökerek aracını ateşe verdikten sonra kaçtıklarını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:40 Kaynak: DHA

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