Otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden Hakkı Kocatürk yönetimindeki 78 BR 132 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi önünde yoldan çıkarak park halindeki 1 hafif ticari araç ve 2 otomobile çarptı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralanan sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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