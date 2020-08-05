Bolu'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine (74), Ömer (58) ve Büşra Artul'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:29

Kaynak: AA

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