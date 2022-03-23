Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik Timleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Sezar'ın desteğiyle arama yapıldı.

Otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş 5 kilogram 800 gram esrar ele geçirildi, biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Ç. "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla tutuklandı, Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.