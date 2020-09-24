Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Bolu'da bir otomobilde 2 kilo 84 gram esrarla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da bir otomobilde 2 kilo 84 gram esrarla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 2 kilo 84 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mevlüt K. (27) ve E.Ç. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mevlüt K. "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı, E.Ç. serbest bırakıldı.

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