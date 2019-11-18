Bolu'da otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolu üzerinde İstanbul'dan Ankara istikametine seyreden şüpheli görülen bir araç durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada değişik markalarda 46 şişe kaçak içki bulundu.

Araç sürücüsü E.Ç. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.