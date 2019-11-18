Son Dakika Haberleri: Bolu'da otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Bolu'da otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu'da otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolu üzerinde İstanbul'dan Ankara istikametine seyreden şüpheli görülen bir araç durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada değişik markalarda 46 şişe kaçak içki bulundu.

Araç sürücüsü E.Ç. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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