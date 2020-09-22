Bolu'da otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Ankara- İstanbul istikametinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmına saklanmış 3 kilo 550 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.A. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Esrar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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