Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Çocuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı - Son Dakika

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