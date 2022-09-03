Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde F.Ç. idaresindeki 14 ABA 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Semih Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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