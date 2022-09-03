Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

03.09.2022 10:18
Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandıD100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde F.Ç. idaresindeki 14 ABA 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.

Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde F.Ç. idaresindeki 14 ABA 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Semih Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement