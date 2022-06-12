Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı

12.06.2022 14:12

Bolu'da otomobilin teker bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Bolu'da otomobilin teker bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Seyit Mahallesi Okul Sokak'ta Barış Şahan'a ait park halindeki otomobilin ön tekerine yılan girdiği ihbarını alan üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda sarı ve kahve renkli yılan otomobilin tekerinden çıkartıldı.

Otomobilin tekerinden çıkartılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı
Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı
Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı
Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı
Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı

YORUMLAR
500
Trabzon'da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı Trabzon'da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:42:27. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement