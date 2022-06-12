Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda sarı ve kahve renkli yılan otomobilin tekerinden çıkartıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı - Son Dakika

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