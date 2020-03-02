Bolu'da otomobilin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da otomobilin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bolu'da otomobilin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

6 saat önce

Bolu'da, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan (42) isimli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bolu'da otomobilin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı, System.String[]

Bolu'da, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan (42) isimli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail İlhan isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil hızla yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıyı gören vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan İlhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlhan'a çarpan araç sürücü ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen İsmail İlhan'ın yoğum bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağır yaralanan İsmail İlhan'ın yolun karşısına geçmek için beklediği sırada hızla gelen otomobilin çarpması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İsmail İlhan, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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