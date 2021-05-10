Bolu'da otomobilindeki oyun havuzu toplarının içinde uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da otomobilinde bulunan oyun havuzu toplarının içine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, oyun havuzu toplarının içine gizlenmiş 332 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü O.G. (34), sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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