Bolu'da otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı

Bolu'da kavşak üzerinde otomobille çarpıştıktan sonra takla atan cipin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Bolu'da kavşak üzerinde otomobille çarpıştıktan sonra takla atan cipin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Gürkan Öztürk idaresindeki 34 SIR 79 plakalı cip ile Ahmet Melih Tarımtörü yönetimindeki 14 EE 601 plakalı otomobil Konuralp Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak takla atan cipin sürücüsü Gürkan Öztürk yaralandı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Sevisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tarımtörü kazadan yara almadan kurtulurken, Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Ahmet Melih Tarımtörü, ışıkların fasılalı yandığını belirterek, "Kontrollü bir şekilde karşıya geçerken araç şiddetli bir şekilde benim sol önümden vurdu. Sekti ve takla attı" dedi. - BOLU

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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