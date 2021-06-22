Bolu'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Yeniçağa mevkisinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yol olarak kullanılan kesimde Ahmet Pehlivan idaresindeki 06 BY 808 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Münir Polat yönetimindeki 34 BC 8537 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.