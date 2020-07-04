Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
D-750 kara yolunda İstanbul istikametine giden Kadir Çibasmaz idaresindeki 67 EC 375 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki şeritten sağlandığı Aktaş mevkisinde sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Mustafa Mısırlıoğlu yönetimindeki 19 AF 430 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Çibasmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile aynı araçtaki Mustafa Civelek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çibasmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.