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Bolu'da otoyolda durdurulan otomobilden 21 kilogram eroin çıktı
6 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde yapılan yol kontrolleri esnasında şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, otomobildeki Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığında aktif görevli astsubay D.K. (27) ile İ.Y. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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