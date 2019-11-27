Son Dakika Haberleri: Bolu'da otoyolda durdurulan otomobilden 21 kilogram eroin çıktı
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Bolu'da otoyolda durdurulan otomobilden 21 kilogram eroin çıktı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Bolu'da otoyolda durdurulan otomobilden 21 kilogram eroin çıktı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde yapılan yol kontrolleri esnasında şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, otomobildeki Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığında aktif görevli astsubay D.K. (27) ile İ.Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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