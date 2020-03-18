Bolu'da, özel halk otobüslerine "korona" düzenlemesi - Son Dakika
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Bolu'da, özel halk otobüslerine "korona" düzenlemesi

7 saat önce

Bolu'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Bolu'da, özel halk otobüslerine

Bolu'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin sefer saatlerinde değişikliğe gitti.


Bolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Alınan önlemler kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsleri ile ilgili yeni bir karar alındı.


Alınan karara göre, toplu taşıma araçlarından özel halk otobüslerinin sefer sayıları düşürüldü. Şehir içi özel halk otobüslerini kullanan vatandaşlar, yeni sefer saatleri ilgili her türlü bilgiyi akıllı telefonlara yükleyecekleri "Bolu Ulaşım" mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşabilirler. - BOLU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:51 Kaynak: İHA

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