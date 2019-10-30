Son Dakika Haberleri: Bolu'da, özel okulda yangın
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Bolu'da, özel okulda yangın

47 dakika önce

Bolu'da, özel okulda yangınBolu'da, özel bir okulun tadilatta bulunan bölümünde yangın çıktı.

Bolu'da, özel okulda yangın

Bolu'da, özel bir okulun tadilatta bulunan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hasar meydana geldi.

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Okulun tadilata alınan üçüncü katından dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Okulun içini saran dumanlar, camlar kırılarak tahliye edildi. Öğrenciler okula gelmeden önce çıkan yangın söndürülürken, tadilatta bulunan katta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'da, özel okulda yangın

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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