Son Dakika Haberleri: Bolu'da Pansiyon Yangını

Bolu'da Pansiyon Yangını

21 dakika önce

Bolu merkeze bağlı Dereceören köyünde bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

Bolu merkeze bağlı Dereceören köyünde bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dereceören köyünde Raşit Koçyiğit'e ait iki katlı ahşap pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, sağlık, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, pansiyonda büyük çaplı hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu

AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız SGK'ya Emeklilik İçin Ödenen Primler Geri Alınabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Pansiyon Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]