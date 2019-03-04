Bolu'da Pansiyon Yangını

Bolu merkeze bağlı Dereceören köyünde bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

Bolu merkeze bağlı Dereceören köyünde bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Dereceören köyünde Raşit Koçyiğit'e ait iki katlı ahşap pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, sağlık, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, pansiyonda büyük çaplı hasara yol açtı.

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