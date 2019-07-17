Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Parçalı Ay Tutulması"
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da "Parçalı Ay Tutulması"

22 dakika önce

Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Bolu semalarında gözlemlendi.

Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Bolu semalarında gözlemlendi.
Bolu'da Parçalı Ay Tutulması
Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Parçalı Ay Tutulması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]