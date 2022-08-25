Park halinde yandı

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde park halinde olan Lütfiye B.'ye ait 14 AL 314 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bolu 'da, park halinde olduğu sırada yanan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

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