Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Park Halindeki Aracın Kundaklandığı İddiası

Bolu'da, Park Halindeki Aracın Kundaklandığı İddiası

1 saat önce

Bolu'da, park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, Park Halindeki Aracın Kundaklandığı İddiası, System.String[]
Bolu'da, park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Döner Sokak'ta ikamet eden Hasan Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan 14 BG 736 plakalı otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, motor kısmı ile tavan ve bagaj kapağında hasar oluşan otomobilin kundaklandığının belirlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobili kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, Hasan Yılmaz, Bolu, Güncel
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