Borozanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde Lütfiye B'ye ait 14 AL 314 plakalı hafif ticari araçta park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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