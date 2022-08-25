Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

25.08.2022 09:02

Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Borozanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde Lütfiye B'ye ait 14 AL 314 plakalı hafif ticari araçta park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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