Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

29.03.2022 10:44

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mudurnu 3. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında park halindeki 14 ABN 374 plakalı minibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Minibüsten çıkan dumanları fark edenler, durumu Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın minibüste hasara neden oldu.

Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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