Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Alınan bilgiye göre, otoparkta park halinde bulunan A.Ş'ye ait 16 DD 027 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Bolu Dağı Tüneli yakınında bulunan bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi,

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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