Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi - Son Dakika
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Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi

06.09.2022 16:54

Bolu'da 70 yaşındaki Ş.M., park içerisindeki tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilmiş ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ş.M.'nin iddianamenin kabul edilmesi durumunda 'teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvalette bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk'ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.'nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

"10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ"

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu "akli dengesi yerinde değil" raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Ş.M.'nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kontrol edilen Ş.M. için, "akli dengesi kısmen yerinde değil" raporu verildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı. Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.'nin yargılanmasına başlanacak.

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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi - Son Dakika

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