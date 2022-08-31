Bolu'da 70 yaşındaki bir sapkın, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da 70 yaşındaki bir sapkın, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

31.08.2022 11:43

Bolu'da, park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen 70 yaşındaki bir şüpheli, güvenlik görevlisinin 10 günlük takibi sonunda yakalanarak polise teslim edildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Park içerisindeki tuvalet kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatılırken, güvenlik görevlisi yaşlı sapığı yakaladığı anlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolu'nun Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti.

Mide bulandıran olay kamerada! 70 yaşındaki adam, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi B.T'nin yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan güvenlik görevlisi, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde 70 yaşındaki Ş.M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü. B.T., Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

Mide bulandıran olay kamerada! 70 yaşındaki adam, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

10 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİP YAKALADI

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan güvenlik görevlisi B.T., sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 70 yaşındaki Ş.M. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mide bulandıran olay kamerada! 70 yaşındaki adam, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

"İNŞALLAH CEZASINI BULUR VE GEREKEN YAPILIR"

10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk, "10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır" dedi.

Mide bulandıran olay kamerada! 70 yaşındaki adam, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Tuvaletteki kırıkların arasından çocukları izleyen Ş.M. emniyetteki işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.

YORUMLAR (1)
  • beyhan d: Bu nasıl bir sistem ...nasıl serbest bırakılıyor neden ceza almıyor ..hukukun hangi maddesi ile bu adamı serbest bırakıyorlar...ben kendi adıma anlamıyorum anlamak ta istemiyorum..Bu bir suç ve edepsizlik ..cezası olmalı.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 70 yaşındaki bir sapkın, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 70 yaşındaki bir sapkın, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı - Son Dakika
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