Bolu'da 70 yaşındaki bir sapkın, tuvaletteki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı

Bolu'nun Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi B.T'nin yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan güvenlik görevlisi, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde 70 yaşındaki Ş.M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü. B.T., Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİP YAKALADI

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan güvenlik görevlisi B.T., sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 70 yaşındaki Ş.M. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"İNŞALLAH CEZASINI BULUR VE GEREKEN YAPILIR"

10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk, "10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır" dedi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Tuvaletteki kırıkların arasından çocukları izleyen Ş.M. emniyetteki işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.