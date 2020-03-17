Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika

Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi

6 saat önce

Bolu'da, park ve caddeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi, System.String[]

Bolu'da, park ve caddeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bolu Belediyesi ekipleri, kentin en işlek ve yoğun kullanılan caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye ekiplerinin, alınan tedbirler kapsamında kent merkezinde bulunan tüm sokak ve caddeler ile yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ve parkları aynı yöntemle dezenfekte edeceği bildirildi.

Dezenfekte çalışmasına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Amacımız bu virüsün Türkiye'de yayılma hızını azaltabilmek. Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ancak bizim bu tedbirleri almamız yeterli değil, vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor." diye konuştu.

Özcan, bugünden itibaren tüm ana hatlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini aktararak, "Ek araçlarımızla birlikte bir dezenfeksiyon timi de oluşturduk. Bu çalışmalara çok sayıda araç katılacak. Belediye olarak tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Paniğe gerek yok, tedbirimizi alalım. Tedbirleri alırsak bu virüsün üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

Mudurnu ilçesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Mudurnu ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri ilçe ve belde merkezinin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkadı.

Mudurnu Devlet Hastanesinde de görevliler tarafından dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Tanju Özcan, Türkiye, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]