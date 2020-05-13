Bolu'da parklar çocuklarla doldu - Son Dakika

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için dışarı çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup oyunlar oynadı.

Bolu'da günlerdir evlerinde bulunan 0-14 yaş arası çocuklar bugün için verilen 4 saatlik izinle ilk kez sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Güneşli hava ile birlikte dışarıda küçük yaştaki çocuklar da aileleriyle parklara akın etti. Çocuklar parklardaki oyuncaklarla oynadı.