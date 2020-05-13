Bolu'da parklar çocuklarla doldu - Son Dakika

Bolu'da parklar çocuklarla doldu

BOLU'da, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıkan çocuklar kentte park, bahçe ve caddeleri doldurdu.

Bolu'da günlerdir evlerinde bulunan çocuklar bugün için verilen 4 saatlik izinle ilk kez sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Küçük yaştaki çocuklar da aileleriyle parklara akın etti. Dışarı çıkan çocuklar, güneşli hava ile birlikte dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Çocuklar parklardaki oyuncaklarla oynadı.