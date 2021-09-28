Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atan'ın kopan parmak ucu, cerrahi operasyonla yerine dikilecek.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atan'ın parmağının uç kısmının koptuğunu belirledi.

Bolu 'da parmağının ucunun kopması sonucu yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

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