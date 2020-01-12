Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi - Son Dakika
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Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

6 saat önce

Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçiBOLU'da patates üreticisi çiftçiler, hal pazarında kilosu 1 lira 30 kuruştan satılan patatesin tezgahlarda 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla satılmasına tepki gösterdi.

Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

BOLU'da patates üreticisi çiftçiler, hal pazarında kilosu 1 lira 30 kuruştan satılan patatesin tezgahlarda 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla satılmasına tepki gösterdi. Çiftçiler, istedikleri fiyatlardan patateslerine alıcı bulamadıklarını ve aracıların fazla para kazandıklarını söyledi.

Bolu'da hergün 06.00 ile 09.00 saatleri arasında kurulan patates pazarına gelen patates üreticisi çiftçiler, patateslerini satmakta zorluk yaşadı. Çiftçiler kilosu için maliyeti 1 lira 20 kuruş olan patatese 1 lira 30 kuruşa alıcı bulabildi. Patates üreticileri fiyatların çok düşük olmasından şikayet etti. Ancak patatesin Bolu tezgahlarında 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla satılması çiftçilerin tepkisini çekti.

PARAYI ARACI KAZANIYOR

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Patates tezgahlarda 4 lira. Bizim burada 1 lira 35 kuruş, 40 kuruş patatesin fiyatı. Bu aradaki farkı kazanan kim Çiftçi zor durumda patatesini satamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. Tarım, Kredi Kooperatifine borçları var, bankalara var. Çiftçi malını mülkünü satmak zorunda kalıyor. Bu aradaki aracının çıkması lazım. Sabahın 7'sinde patates pazarında 1 lira 30 kuruş, 40 kuruşa patates satılıyor. İstanbul halinde ise 4 lira satılıyor. Parayı aracı kazanıyor. Çiftçinin malı para etmiyor. Bu yüzden isyan ediyoruz biz. Bu işe bir el atılması lazım. Hükümet yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız önlem almalı. Çiftçilik hakikaten zor durumda. Çiftçilik bitmiş durumda. Elektrik, su, mazot fiyatları aldı başını gitti. Yani o yüzden çiftçi şu anda çok büyük sıkıntıda. Patates ekemez duruma geldiler. Bizdeki en pahalı, en iyi patates 1 lira 50 kuruş. Bizim patatesimiz organik dedi.

PATATESİMİ SATAMIYORUM

Çiftçi Mehmet Eyvazoğlu ise Patatesin fiyatı 1 lira 30 kuruş. Sabahın 6'sında geldik. Patatesimi satamıyorum. Çiftçi perişan durumda şu anda. Maliyeti zaten 1 lira 20 kuruş civarında. Maliyetine satıyoruz. Bankalara, kooperatiflere borcumuzu ödeyemiyoruz. Herkes traktörünü tarlasını satılığa çıkardı. Bu duruma bir el atılması lazım. Geçen sene patates fiyatları iyiydi. Bu sene çok düşük diye konuştu.

FİYATLAR ŞU ANDA ÇOK KÖTÜ

Patates ticareti yapan Osman Özkuş da Hakikaten 4-5 seneden beri aynı paralar. Geçen sene malın az olmasından dolayı fiyatlar biraz yüksekti. Ama şu anda şu fiyatlar çok kötü. Gübre, tohum ve ilacın fiyatı yükseldi. Fiyat ucuz olduğu zaman ticaret yapan biri olarak beni de memnun etmiyor. Hatta fiyatlar yüksek olduğu zaman insanların da iştahı kabarıyor, daha çok patates satıyoruz. Biz de satarken işçilik yapıyoruz. Masraf yapıyoruz. Bizi de tatmin etmiyor. Dileğimiz insanlar emeğinin karşısını alsın. Şu anda bir ucuz olan ekmek ve patates var.

Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
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