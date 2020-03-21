Bolu'da, pazar esnafından korona virüsü tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, pazar esnafından korona virüsü tedbiri - Son Dakika

Bolu'da, pazar esnafından korona virüsü tedbiri

6 saat önce

Bolu'da pazar esnafı, korona virüse karşı eldiven ve maske takarak, vatandaşları tezgahlarına astıkları "Bugünler geçince söz size poşetleri kendiniz dolduracaksınız" yazılı kağıtlar ile ürünlere dokunulmaması konusunda uyardı.

Bolu'da, pazar esnafından korona virüsü tedbiri, System.String[]

Bolu'da pazar esnafı, korona virüse karşı eldiven ve maske takarak, vatandaşları tezgahlarına astıkları "Bugünler geçince söz size poşetleri kendiniz dolduracaksınız" yazılı kağıtlar ile ürünlere dokunulmaması konusunda uyardı.


Bolu'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar esnafı da hem kendilerini hem de vatandaşları salgına yönelik korumaya aldı. Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazar alanında bulunan esnaflar, eldiven ve maskeleri takarak ürünlerini satmaya başladı. Tezgahlarının üzerine "Bugünler geçince söz size poşetleri kendiniz dolduracaksınız", "Sağlığınız için elle temastan kaçının", "Lütfen eldivensiz ürünlere dokunmayınız" yazılı kağıtları koyan esnaflar, vatandaşları ürün alırken temasta bulunmamaları konusunda uyardı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ise, pazar alanında dolaşarak hem vatandaşları hem de esnafı ürünlere eldivensiz dokunmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


"Birbirimize yardımcı olalım"


Vatandaşları dikkatli olmaya davet eden 20 yıllık esnaf Erkan Altındal, "Özellikle rica ediyoruz, ürünlere ellerini sürmesinler. Biz pazar esnafı olarak mutlaka eldiven kullanıyoruz. Ürünlerimize virüs bulaşmaması için eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Vatandaşlardan da ısrar etmemelerini rica ediyoruz. Biz onlara ürünlerin en güzelini vermeye çalışıyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Mümkün olduğunda birbirimize yardımcı olalım" dedi.


Vatandaşalar uygulamalardan memnun


Uygulamayı beğendiğini ifade eden Güzin Koç isimli vatandaş ise "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Mikrop dokundukları yerde kaldığı için bize de, evde çocuklarımıza da bulaşması olağan dışı değil. Herkes maskesini, eldivenini takıp hem kendini hem de etrafındakileri korumaya alırsa çok güzel olur" şeklinde konuştu. - BOLU

Bahçelievler Mahallesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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