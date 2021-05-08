Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı - Son Dakika

Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı

08.05.2021 15:20
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı, System.String[]

Bolu'da, pazar yerlerinin açılmasıyla birlikte vatandaşların alışveriş için akın etmesi yoğunluk oluşturdu.

Bolu'da, pazar yerlerinin açılmasıyla birlikte vatandaşların alışveriş için akın etmesi yoğunluk oluşturdu. Denetimlerin artırıldığı pazar alanlarında vatandaşlar sırayla HES kodu sorgusu yapılarak içeri alınıyor.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında başlayan tam kapanma sürecinde açılmasına izin verilmeyen halk pazarları uzun bir aradan sonra bugün yeniden açıldı. Pazarların açılmasıyla birlikte vatandaşlar alışveriş yapabilmek için kurulan pazar alanlarına akın etti. Vatandaşlar Pazar alanları girişinde kurulan noktalarda ateşleri ölçülerek ve HES kodu sorgusu yapılarak içeri alındı. Kentin en kalabalık pazar alanlarından birisi olan Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf ve müşteriler tedbirlere uyulması konusunda sık sık uyarıldı. Pazar alanlarında giriş noktaları oluşan yoğunluk sebebiyle zaman zaman kapatılarak kontroller sağlandı.

"Genel olarak iyi gidiyor"

Pazar alanlarındaki denetimleri kontrol eden Vali Ahmet Ümit, "Uzun süredir diyebileceğimiz bir zaman diliminde pazarlarımızın kapanması gündeme geldi. Çünkü sağlığımız bunu gerektiriyordu. Bir taraftan vatandaşımızın ürünlerinin değerlendirilmesi bir taraftan tüketicinin daha uygun fiyatla pazar ürünlerine ulaşabilmesi sebepleriyle bakanlığımız böyle bir tedbir aldı. Bugün için pazarlar açıldı. Bundan sonra bir kez daha açacağız. Baştan itibaren takip ediyoruz. Burası en kalabalık pazarımız. Özellikle buranın üzerinde duruyoruz. Mümkün olduğunca kurallara uyuluyor. Vatandaşımız gerekli bilinci aldı. Genel olarak iyi gittiğini düşünüyorum. Kapılar tutuldu. Vatandaşlar içeri alınmıyor. Sağlıkçılar kontrolleri yapıyor. Bazı yerlerde ister istemez girebiliyor ama polis ve zabıta personelimiz sürekli uyarı içerisinde. En güzel şekilde yürütülebilmesi için gayret ediliyor" dedi.

"Ciddi şekilde düşüş başladı"

Bolu'da alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarının düşüşe geçtiğini söyleyen Ümit, "Ciddi şekilde düşüş başladı. Bu düşüşü sürdürebilmemiz için bu fırsatları çok iyi değerlendirebilmemiz lazım. Pazar fırsatını düşüşe geçen vakaları artışa vesile olmaması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Aksi takdirde bütün yapılan şeyler sağlık için yapılıyor. Son süreçte alınan tedbirlerle beraber ciddi şekilde düşüşler başladı. Bu düşüşlerin sürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı
Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı

Bahçelievler Mahallesi, HES kodu, Esnaf, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, pazar yerleri sıkı denetim altında açıldı - Son Dakika


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