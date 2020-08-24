Bolu'da pazarda tezgah tartışması - Son Dakika

Bolu'da pazarda tezgah tartışması

BOLU'da bir grup esnaf koronavirüs önlemlerine rağmen tezgah açmak isteyince tartışma çıktı. Birbirlerine bağıran esnaflar, vatandaşlar ve yetkililer tarafından yatıştırıldı. Bolu'da İhsaniye Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarda koronavirüs önlemleri kapsamında tezgah arasındaki mesafe arttırılarak, tezgah sayısı azaltıldı. Bazı esnaflar tezgah kurmak isteyince kendi aralarında tartışmaya başladı. Yasağa rağmen tezgah kuran kişilerin önüne bazı pazarcılar araçlarını çekti. Esnaflar birbirlerine bağırırken, zabıta ve polis ekipleri geldi. Yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından esnaflar sakinleştirildi. Alınan tedbirler kapsamında fazla tezgah kurulmasına izin verilmedi.