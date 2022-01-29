Üye Girişi
Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

29.01.2022 11:51
Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan ve Irak'tan İstanbul'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir valizde yapılan detaylı aramada, peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili valizin sahibi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Irak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!         
11:57
Elektrik zammından sonra bakkal ve kasaplar dolaplarını çalıştırmıyor, terziler ütüsünü açmaya korkuyor! Elektrik zammından sonra bakkal ve kasaplar dolaplarını çalıştırmıyor, terziler ütüsünü açmaya korkuyor!         
11:54
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45

Son Dakika Haberleri
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Onun annesi kurt, babası kangal! Yılana acımadı
11:23 Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!
11:18 Son Dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları yakalandı! 11 kişi gözaltında
11:11 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı
11:00 Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı
10:57 Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü
10:55 Ekmeğe büyük zam yolda! "4 TL olacak" diyen sektör yetkilisi, asıl korkulan ihtimali anlattı
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 12:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement