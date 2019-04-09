Bolu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Bolu'da, bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para süren 3 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
'da, bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para süren 3 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda faaliyet yürüten bir alışveriş merkezinde Suriye
uyruklu 3 kişinin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada alışveriş merkezi içerisinde tespit edilen 3 şüpheli, sahte paralarla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte 3 bin 900 dolar, 150 bin Irak
Dinarı ile piyasaya sürülen sahte Amerikan Dolarları karşılığında alınan 7 bin 255 Türk Lirası ele geçirildi. Jandarma
komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adli şahıslardan 2'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı. - BOLU
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