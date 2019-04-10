Son Dakika Haberleri: Bolu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Bolu'da, bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para süren 3 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bolu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Bolu'da, bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para süren 3 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda faaliyet yürüten bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu 3 kişinin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada alışveriş merkezi içerisinde tespit edilen 3 şüpheli, sahte paralarla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte 3 bin 900 dolar, 150 bin Irak Dinarı ile piyasaya sürülen sahte Amerikan Dolarları karşılığında alınan 7 bin 255 Türk Lirası ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adli şahıslardan 2'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Suriye, Jandarma, Bolu, Güncel
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