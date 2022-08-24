Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

24.08.2022 11:23

Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolculardan Yasin K.'nin (31) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 32 gram bonzai ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2) Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2)
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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