Otobüsteki yolculardan Yasin K.'nin (31) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 32 gram bonzai ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.