Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan E.S.'nin (50) üzerinde 125 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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