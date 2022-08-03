Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

03.08.2022 13:37
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan E.S.'nin (50) üzerinde 125 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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