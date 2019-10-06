Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı

34 dakika önce

Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandıBOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı.

Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı. Polis Evi'nde kalan vatandaşlar hızla tahliye edilirken, yangın 2 saatlik çalışmayla can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Olay, saat 23.45 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Polis Evi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatısında tadilat işlemlerinin yapıldığı Polis Evi'nin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören polisler, Polis Evi'nde konaklayan vatandaşları uyararak binayı hızlı bir şekilde tahliye etti. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Korkuyla kendilerini dışarı attılar

Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, yanan binadan uzaklaştırılarak güvenli alanlara götürüldüler. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, panik yaşayan ve dumandan hafif şekilde etkilenenler ambulanslarda tedavi edildi. Binanın önünde bulunan araçların bazıları da çekicilere yüklenerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polislerden bayrak hassasiyeti

Yangının devam ettiği sırada Polis Evi'nin önündeki direkte asılı bulunan Türk bayrağı, polisler tarafından indirilerek zarar görmekten kurtarıldı.Görevli polis memuru tarafından ipinden sökülen bayrak, katlanarak muhafaza altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Çatıda tadilat çalışması vardı. Neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Tespit çalışmalarında sonra sebebini öğreneceğiz" dedi.

Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi
Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 03:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]