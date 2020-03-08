Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bolu otobüs terminalinde görevli polis memuruna, kendilerini yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle mukavemet ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da polis memuruna mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bolu otobüs terminalinde görevli polis memuruna, kendilerini yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle mukavemet ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terminalde görev yapan polis memuru, araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı.

Uyarılara rağmen müziğin sesi kısılmayınca polis memuru, araçta bulunanlardan kimlik istedi.

Bunun üzerine polis memuru ile araçta bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Polis memuru beylik tabancasıyla havaya ateş açarak, şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis memurunun telsizden anons ederek yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Terminale gelen resmi ve sivil ekipler, gözaltına aldıkları 4 kişiyi emniyete götürdü.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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