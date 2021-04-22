Bolu'da polis vatandaşı dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika

Bolu'da polis ekipleri, vatandaşları "iletişim yolu ile dolandırıcılık ve hırsızlık" konusunda broşürlerle uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyaran ekipler, polis, asker ve savcıların para istemediğini, isteyenlerin ise dolandırıcılar olduğunu kaydetti.