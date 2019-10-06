Bolu'da polisevinde yangın
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / İSTANBUL DHABolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:01 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ İSTANBUL DHA
Bolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede polisevini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye dokunulmazlık yanıtı: Kaldırmazsanız namertsiniz Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı