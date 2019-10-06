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Bolu'da polisevinde yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / İSTANBUL DHABolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ İSTANBUL DHA

Bolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede polisevini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bolu'da polisevinde yangın

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:01 Kaynak: DHA
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