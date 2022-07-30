Bolu 'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika

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