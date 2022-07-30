Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

30.07.2022 10:27
Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 994 paket kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.Ş. (48) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika
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