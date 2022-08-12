Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika
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Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar

12.08.2022 14:48
Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar

BOLU'da polisin otobüste yaptığı aramada 41,83 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'da polisin otobüste yaptığı aramada 41,83 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ç., adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Sanki 8- 9 kişi öldürdük dayı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda şüpheli bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, N.E.M. ve B.Ç. adlı 2 yolcunun sırt çantasında 41,83 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki 8-9 kişi öldürdük dayı" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

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