İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu 'nda şüpheli bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, N.E.M. ve B.Ç. adlı 2 yolcunun sırt çantasında 41,83 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki 8-9 kişi öldürdük dayı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

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