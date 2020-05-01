Bolu'da polislerden genç kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bolu'da, "Evde Kal" çağrısına uyması nedeniyle doğum gününü kutlayamayan Sumru Özden'e (21), kapısına kadar gelen polis ekipleri sürpriz yaptı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrısına uyup, Sümer Mahallesi Botanik Sokak'ta yaşadığı evden dışarı çıkmayan Sumru Özden, doğum gününü kutlayamadı. Kızının üzüldüğünü gören annesi Serap Özden ise durumu 155'e arayarak durumu anlattı. Üzülen annenin çağrısına duyarsız kalmayan polis ekipleri, Sumru Özden'e sürpriz hazırladı.



Doğum günü pastası hazırlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kızın evine geldi. Kızın kapısını çalan polis ekipleri hazırladıkları pastayı vererek Sumru Özden'in doğum gününü kutladı. Kendisine sürpriz hazırlayan polis ekiplerine teşekkür eden Özden, salgın sürecinin bir an önce sona ermesini diledi.



"Sürekli çalışıyorlar, üstüne bir de böyle bir jest yaptılar"



Sürekli çalışırken kendisine böyle bir jest yapan polis ekiplerine teşekkür eden Sumru Özden, "Çok mutlu oldum, teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bu süreçte sürekli çalışıyorlar, üstüne bir de böyle bir jest yaptılar. Doğum günümü dışarıda kutlayacaktım ama bu süreçten dolayı evde kutlamak zorunda kaldım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu süreç bir an önce geçer" ifadelerini kullandı. - BOLU