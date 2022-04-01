Bolu'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokulların katılımıyla düzenlenen "21-26 Mart Ormancılık Haftası" konulu resim ve şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Öğrenciler ödüllerini, Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ve Göynük Orman İşletme Şefi Hasan Erdi Karayılan'ın elinden aldı.