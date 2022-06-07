Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Çalıntı rögar kapaklarının, bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika