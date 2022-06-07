Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı

07.06.2022 11:53
Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çalıntı rögar kapaklarının, bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, JASAT, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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