Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

07.06.2022 17:52
Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı rögar kapaklarının bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi.

Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, JASAT, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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